Машина с гражданами Армении перевернулась и сгорела в Грузии, трое погибли и пять пострадали - СМИ

Трое граждан Армении погибли и пять пострадали в результате произошедшего в воскресенье ДТП в Грузии, сообщают грузинские СМИ.

По их данным, авария произошла на одном из участков центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.

Сообщается, что погибла женщина и два ребенка, пять человек в тяжелом состоянии были доставлены бригадами "Скорой помощи" в больницы Гори и Тбилиси.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки "Мерседес" не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся и загорелся.

МВД Грузии проводит расследование произошедшего ДТП.