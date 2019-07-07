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Регион 07.07.2019 13:30

Машина с гражданами Армении перевернулась и сгорела в Грузии, трое погибли и пять пострадали - СМИ

Трое граждан Армении погибли и пять пострадали в результате произошедшего в воскресенье ДТП в Грузии, сообщают грузинские СМИ.

По их данным, авария произошла на одном из участков центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.

Сообщается, что погибла женщина и два ребенка, пять человек в тяжелом состоянии были доставлены бригадами "Скорой помощи" в больницы Гори и Тбилиси.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки "Мерседес" не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся и загорелся.

МВД Грузии проводит расследование произошедшего ДТП.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]