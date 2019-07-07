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Регион 07.07.2019 12:45

Главы МИД стран-участниц соглашения по Ирану готовят встречу - замминистра иностранных дел ИРИ

Встреча министров иностранных дел стран, подписавших совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, может состояться в июле, сообщил замглавы иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи.

"Мы готовимся к проведению встречи в формате "4+1". Планируем провести ее в июле", - сказал он на пресс-конференции в Тегеране.

Он заявил, что Иран привержен дипломатическому решению проблемы и в настоящее время необходимы новые инициативы для спасения соглашения.

Тегеран в воскресенье официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговоренной в СВПД отметки в 3,67%.

"Сегодня мы отказываемся от некоторых своих обязательств по уровню обогащения (урана - ИФ)", - заявил на пресс-конференции Аракчи.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, СВПД, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]