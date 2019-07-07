Главы МИД стран-участниц соглашения по Ирану готовят встречу - замминистра иностранных дел ИРИ

Встреча министров иностранных дел стран, подписавших совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, может состояться в июле, сообщил замглавы иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи.
"Мы готовимся к проведению встречи в формате "4+1". Планируем провести ее в июле", - сказал он на пресс-конференции в Тегеране.
Он заявил, что Иран привержен дипломатическому решению проблемы и в настоящее время необходимы новые инициативы для спасения соглашения.
Тегеран в воскресенье официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговоренной в СВПД отметки в 3,67%.
"Сегодня мы отказываемся от некоторых своих обязательств по уровню обогащения (урана - ИФ)", - заявил на пресс-конференции Аракчи.
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