Главы МИД стран-участниц соглашения по Ирану готовят встречу - замминистра иностранных дел ИРИ

Встреча министров иностранных дел стран, подписавших совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, может состояться в июле, сообщил замглавы иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи.

"Мы готовимся к проведению встречи в формате "4+1". Планируем провести ее в июле", - сказал он на пресс-конференции в Тегеране.

Он заявил, что Иран привержен дипломатическому решению проблемы и в настоящее время необходимы новые инициативы для спасения соглашения.

Тегеран в воскресенье официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговоренной в СВПД отметки в 3,67%.

"Сегодня мы отказываемся от некоторых своих обязательств по уровню обогащения (урана - ИФ)", - заявил на пресс-конференции Аракчи.