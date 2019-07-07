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Регион 07.07.2019 13:50

Иран способен восстановить реактор в Араке до первоначального состояния, заявляют в Тегеране

Иранские специалисты способны восстановить ядерный реактор в Араке до состояния, предшествовавшего заключению летом 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает в воскресенье иранское агентство "Мехр" со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди.

"Камальванди заявил, что Иран способен вернуть реактор в Араке в его первоначальное состояние", - говорится в сообщении.

Камальванди также подчеркнул, что в данном случае будет действовать "исходя из своих потребностей".

Со своей стороны, замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что Тегеран может пойти на такой шаг с реактором в Араке, если не удастся провести его модернизацию, предусмотренную СВПД. Некоторые СМИ полагают, что следующий возможный этап сокращения Ираном своих обязательств в рамках ядерного соглашения как раз может коснуться Арака.

В рамках СВПД Иран согласился изменить конструкцию реактора в Араке, чтобы на нем было невозможно производить оружейный плутоний.

Иран критикует западные страны за то, что те оказались не в состоянии выполнить свою часть договоренностей в рамках СВПД, в особенности - в сфере экономики. В связи с этим иранская сторона постепенно сокращает обязательства в рамках ядерной сделки. В воскресенье в Тегеране объявили о второй фазе сокращения: отныне Иран обогащает уран выше уровня в 3,67%, предусмотренного СВПД.

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Тэги: ИРАН, РЕАКТОР, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]