Иран способен восстановить реактор в Араке до первоначального состояния, заявляют в Тегеране

Иранские специалисты способны восстановить ядерный реактор в Араке до состояния, предшествовавшего заключению летом 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает в воскресенье иранское агентство "Мехр" со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди.

"Камальванди заявил, что Иран способен вернуть реактор в Араке в его первоначальное состояние", - говорится в сообщении.

Камальванди также подчеркнул, что в данном случае будет действовать "исходя из своих потребностей".

Со своей стороны, замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что Тегеран может пойти на такой шаг с реактором в Араке, если не удастся провести его модернизацию, предусмотренную СВПД. Некоторые СМИ полагают, что следующий возможный этап сокращения Ираном своих обязательств в рамках ядерного соглашения как раз может коснуться Арака.

В рамках СВПД Иран согласился изменить конструкцию реактора в Араке, чтобы на нем было невозможно производить оружейный плутоний.

Иран критикует западные страны за то, что те оказались не в состоянии выполнить свою часть договоренностей в рамках СВПД, в особенности - в сфере экономики. В связи с этим иранская сторона постепенно сокращает обязательства в рамках ядерной сделки. В воскресенье в Тегеране объявили о второй фазе сокращения: отныне Иран обогащает уран выше уровня в 3,67%, предусмотренного СВПД.