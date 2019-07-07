Жертвами теракта в Афганистане стали 12 человек, почти 180 ранены - Минздрав

В результате теракта, произошедшего в воскресение в городе Газни одноименной провинции Афганистана погибли 12 человек, ранены 179, в том числе и дети, сообщил журналистам начальник пресс-центра министерства здравоохранения Афганистана Вахидулла Меяр.
По данным местных властей, в 8:30 утра вблизи здания отделения безопасности в центре Газни был взорван заминированный автомобиль, убиты восемь сотрудников безопасности и четверо военнослужащих национальной армии.
Сразу же после взрыва главврач провинциальной больницы Газни Мохаммад Хеммат заявил телеканалу 1TV, что в лечебное учреждение утром в воскресенье были доставлены тела пятерых погибших и 88 раненых. По словам Хеммата, среди раненых около 40 детей.
Ответственность за атаку на отделение безопасности в Газни взяло на себя экстремистское движение "Талибан".
Теракт в Газни происходит на фоне начинающейся сегодня в столице Катара двухдневной межафганской мирной конференции с участием представителей правительства Афганистана, политических партий и общественных движений с одной стороны и делегации талибов с другой.
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