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Дальнее зарубежье 07.07.2019 13:10

Жертвами теракта в Афганистане стали 12 человек, почти 180 ранены - Минздрав

В результате теракта, произошедшего в воскресение в городе Газни одноименной провинции Афганистана погибли 12 человек, ранены 179, в том числе и дети, сообщил журналистам начальник пресс-центра министерства здравоохранения Афганистана Вахидулла Меяр.

По данным местных властей, в 8:30 утра вблизи здания отделения безопасности в центре Газни был взорван заминированный автомобиль, убиты восемь сотрудников безопасности и четверо военнослужащих национальной армии.

Сразу же после взрыва главврач провинциальной больницы Газни Мохаммад Хеммат заявил телеканалу 1TV, что в лечебное учреждение утром в воскресенье были доставлены тела пятерых погибших и 88 раненых. По словам Хеммата, среди раненых около 40 детей.

Ответственность за атаку на отделение безопасности в Газни взяло на себя экстремистское движение "Талибан".

Теракт в Газни происходит на фоне начинающейся сегодня в столице Катара двухдневной межафганской мирной конференции с участием представителей правительства Афганистана, политических партий и общественных движений с одной стороны и делегации талибов с другой.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ, МИНЗДРАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]