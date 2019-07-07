Инспекторы МАГАТЭ проверят и доложат о повышении Ираном уровня обогащения урана - представитель агентства

Находящиеся в Иране инспекторы МАГАТЭ должны проверить и информировать об объявленном в воскресенье Ираном повышения уровня обогащения урана сверх установленного Совместным всеобъемлющем планом действий (СВПД), говорится в заявлении представителя атомного агентства.
"Инспекторы МАГАТЭ в Иране доложат в штаб-квартиру, как только проведут проверку объявленных изменений", - заявил он.
Представитель добавил, что МАГАТЭ известно о том, что Иран уже заявил о своих шагах в этом направлении.
Как сообщалось, Тегеран в воскресенье официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговоренной в СВПД отметки в 3,67%.
"Сегодня мы отказываемся от некоторых своих обязательств по уровню обогащения (урана - ИФ)", - заявил на пресс-конференции замминистра иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.
Участники пресс-конференции не уточнили, до какого уровня будет теперь проводиться обогащение урана. Они пояснили, что обогащение "превысит 3,67%".
В то же время, накануне Али Акбар Велаяти - советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - заявил, что уровень обогащения планируется поднять до 5%. Он подчеркнул, что этот уран будет использоваться исключительно в мирных целя, в частности, на АЭС в Бушере.
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