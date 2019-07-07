Повышение Ираном уровня обогащения урана носит умеренный характер, но это шаг к созданию ядерного оружия - министр энергетики Израиля

Иран продолжает предпринимать шаги в направлении создания ядерного оружия, несмотря на то, что объявленное им повышение уровня обогащения урана сверх установленных соглашением по ядерной программе носит "умеренный" характер, заявил министр энергетики Израиля Юваль Штайниц.
"Хотя нынешнее повышение уровня обогащения урана и является умеренным, это только начало, он начал повышать его, чтобы вырваться из-под ограничений по обогащению урана, которые были наложены на него", - сказал он израильскому Ynet TV.
Министр добавил: "Это значит, что он стирает согласованную красную черту, что он начал свой непростой марш к ядерному оружию".
Тегеран в воскресенье официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговоренной в СВПД отметки в 3,67%.
"Сегодня мы отказываемся от некоторых своих обязательств по уровню обогащения (урана - ИФ)", - заявил на пресс-конференции замминистра иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.
Участники пресс-конференции не уточнили, до какого уровня будет теперь проводиться обогащение урана. Они пояснили, что обогащение "превысит 3,67%".
В то же время, накануне Али Акбар Велаяти - советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - заявил, что уровень обогащения планируется поднять до 5%. Он подчеркнул, что этот уран будет использоваться исключительно в мирных целях, в частности, на АЭС в Бушере.
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