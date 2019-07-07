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Регион 07.07.2019 15:35

Повышение Ираном обогащения урана до уровня не более 5% не повлечет никаких распространенческих рисков - постпред РФ Ульянов

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выражает надежду, что Иран не станет повышать уровень обогащения урана более 5%.

"Иран повысил уровень обогащения урана. МАГАТЭ потребуется время, чтобы оценить новый уровень. Хорошо бы не больше 5 процентов (вместо прежних 3,67)", - написал Ульянов в своем твиттере в воскресенье.

"В этом случае никаких распространенческих рисков. Только ещё один сигнал о необходимости восстановить баланс в рамках #СВПД", - подчеркнул российский постпред.

О том, что иранская сторона приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%, заявил в воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, не уточняя, до какого уровня будет проводиться обогащение.

Кроме того, как сказал Аракчи, Иран через 60 дней перейдет к третьей фазе снижения обязательств по СВПД, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.

В свою очередь представитель правительства ИРИ Али Рабии подчеркнул, что Иран надеется, что соглашение по иранскому атому удастся сохранить и принимает усилия к этому.

"Иран надеется сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), однако не любой ценой, и не за счет своих национальных интересов", - сказал он на пресс-конференции в Тегеране в воскресенье.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, УРАН, МАГАТЭ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]