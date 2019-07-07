Повышение Ираном обогащения урана до уровня не более 5% не повлечет никаких распространенческих рисков - постпред РФ Ульянов

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выражает надежду, что Иран не станет повышать уровень обогащения урана более 5%.
"Иран повысил уровень обогащения урана. МАГАТЭ потребуется время, чтобы оценить новый уровень. Хорошо бы не больше 5 процентов (вместо прежних 3,67)", - написал Ульянов в своем твиттере в воскресенье.
"В этом случае никаких распространенческих рисков. Только ещё один сигнал о необходимости восстановить баланс в рамках #СВПД", - подчеркнул российский постпред.
О том, что иранская сторона приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%, заявил в воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, не уточняя, до какого уровня будет проводиться обогащение.
Кроме того, как сказал Аракчи, Иран через 60 дней перейдет к третьей фазе снижения обязательств по СВПД, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.
В свою очередь представитель правительства ИРИ Али Рабии подчеркнул, что Иран надеется, что соглашение по иранскому атому удастся сохранить и принимает усилия к этому.
"Иран надеется сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), однако не любой ценой, и не за счет своих национальных интересов", - сказал он на пресс-конференции в Тегеране в воскресенье.
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