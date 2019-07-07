В Кишиневе на 1,5 млн евро ограбили филиал крупнейшего банка Молдавии

В столице Молдавии ограблен филиал крупнейшего в стране коммерческого банка - Moldova-Agrinindbank, сообщили "Интерфаксу" в Генеральном инспекторате полиции.
Согласно сообщению, ограбление произошло около четырех часов утра в воскресенье в филиале банка по улице Иона Крянгэ в Кишиневе.
"Злоумышленники проникли здание банка через запасной выход, со двора. Они были хорошо подготовлены, изучили здание, имели специальное оснащение. Сигнализация была отключена, также были отключены все камеры видеонаблюдения, вскрыты все двери. Из хранилища, где физические лица арендовали мини-сейфы для хранения ценных вещей, были вынесены деньги, документы, ценные вещи. Свидетелей ограбления нет, полиция начала расследование", - сообщили в инспекторате.
По предварительным данным, сумму ущерба составляет более 30 млн леев (более 1,5 млн. евро). Клиентов банка, которые хранили ценные вещи в ячейках, уведомили об ограблении. В настоящее время они пишут заявления в полицию и составляют опись пропавших ценностей.
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