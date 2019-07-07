Иран продолжит отстаивать свои права в рамках СВПД - глава МИД

Объявление Ираном в воскресенье о втором шаге в области отступлений от выполнения обязательств по ядерной сделке (СВПД) - повышении уровня обогащения урана - соответствует праву страны защищать национальные интересы, заявил глава МИД ИРИ Джавад Зариф.
"Сегодня Иран предпринимает второй этап корректирующих шагов в соответствии с параграфом 36 СВПД. Мы оставляем за собой право продолжать использовать средства правовой защиты в рамках СВПД для отстаивания наших интересов перед лицом экономического терроризма США. Все такие шаги обратимы только в случае выполнения обязательств европейской "тройкой" (Великобритания, Франция, Германия - ИФ)" - написал дипломат в своем Twitter.
Он отметил, что "тройка" не выполняет своих обязательств в рамках соглашения, в частности, в области поддержки позиции Ирана в соответствии с параграфом 36 СВПД, содержащим механизм разрешения споров.
"У европейской стройки" нет никаких оправданий, чтобы избежать сильного политического ответа на вопросы, связанные с охранением СВПД и противодействием одностороннему подходу США", - подчеркнул Зариф.
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