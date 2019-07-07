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Регион 07.07.2019 15:55

Иран продолжит отстаивать свои права в рамках СВПД - глава МИД

Объявление Ираном в воскресенье о втором шаге в области отступлений от выполнения обязательств по ядерной сделке (СВПД) - повышении уровня обогащения урана - соответствует праву страны защищать национальные интересы, заявил глава МИД ИРИ Джавад Зариф.

"Сегодня Иран предпринимает второй этап корректирующих шагов в соответствии с параграфом 36 СВПД. Мы оставляем за собой право продолжать использовать средства правовой защиты в рамках СВПД для отстаивания наших интересов перед лицом экономического терроризма США. Все такие шаги обратимы только в случае выполнения обязательств европейской "тройкой" (Великобритания, Франция, Германия - ИФ)" - написал дипломат в своем Twitter.

Он отметил, что "тройка" не выполняет своих обязательств в рамках соглашения, в частности, в области поддержки позиции Ирана в соответствии с параграфом 36 СВПД, содержащим механизм разрешения споров.

"У европейской стройки" нет никаких оправданий, чтобы избежать сильного политического ответа на вопросы, связанные с охранением СВПД и противодействием одностороннему подходу США", - подчеркнул Зариф.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, МИД, УРАН, ОБОГАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]