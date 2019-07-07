Евросоюз представил пакет программ содействия странам Центральной Азии

Представленные в воскресенье на 15-й встрече глав МИД стран Центральной Азии и Евросоюза в Бишкеке новые программы сотрудничества при финансовой поддержке ЕС направлены на устойчивое развитие и модернизацию региона.
Как отмечается в пресс-релизе Еврокомиссии, объявление пакета программ стоимостью 72 млн евро - это начало реализации Стратегии ЕС для Центральной Азии, принятой в июне Советом ЕС.
Анонсированные в воскресенье программы охватывают следующие направления:
Устойчивая энергетика: ЕС инвестирует 20 млн евро в новую гидроэлектростанцию в Таджикистане при дополнительной поддержке Германии. Эта ГЭС создаст новые возможности для Таджикистана в удовлетворении растущего внутреннего спроса и для экспорта избыточной энергии в соседние страны, в том числе в северный Афганистан.
Расширение экономических прав и возможностей: ЕС инвестирует 2 млн евро в расширение экономических прав и возможностей женщин в регионе. Этот проект будет реализован совместно с Казахстаном и Узбекистаном. Он даст афганским женщинам навыки, необходимые для участия в экономическом развитии страны, и будет способствовать более тесным мирным связям Афганистана с Центральной Азией.
Образование: ЕС запустил новую программу стоимостью 36 млн евро в поддержку сектора образования в Киргизии. Соглашение о финансировании поможет развивать систему образования в республике, лучше формулировать, осуществлять и контролировать образовательную политику. Они поможет улучшить распределение ресурсов, обеспечить справедливый доступ по признаку пола, этнической принадлежности и языковой принадлежности, а также повысить соответствие между приобретаемыми навыками и потребностями рынка труда.
Инклюзивный устойчивый рост: ЕС расширил деятельность Азиатской программы SWITCH на сумму 14 млн евро. Программа будет содействовать устойчивому потреблению и производству, способствовать устойчивому инклюзивному росту. Она направлена на сокращение бедности и содействие экономическому процветанию в Центральной Азии.
В дополнение к программам, которые были объявлены на совещании в Бишкеке, готовятся еще несколько программ:
Устойчивое развитие: ЕС поддержит инициативы правительства Узбекистана по созданию Многостороннего целевого фонда по безопасности человека для региона Аральского моря под эгидой ООН. Эта инициатива снизит уязвимость людей, живущих вокруг озера, и будет способствовать устойчивому развитию в регионе Аральского моря.
Внутрирегиональная торговля: ЕС начнет обновленную фазу программы "Управление границами в Центральной Азии". На этом новом этапе ЕС будет стремиться повысить безопасность и облегчить внутрирегиональную торговлю в Центральной Азии и Афганистане посредством комплексного управления границами.
Здравоохранение: ЕС запустит следующий этап Программы действий по борьбе с наркотиками в Центральной Азии. Цель состоит в том, чтобы работать над комплексной, сбалансированной и основанной на фактических данных политикой борьбы наркоманией.
Борьба с терроризмом: новая техническая помощь для поддержки правоохранительных органов и регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом.
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