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Культура 07.07.2019 16:27

Дворец шекинских ханов включен в список культурного наследия ЮНЕСКО

Исторический центр Шеки и Дворец шекинских ханов включены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

На проходящей в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО Дворец шекинских ханов и исторический центр Шеки сегодня признаны культурным наследием ЮНЕСКО.

Отметим, что 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО начала свою работу в Баку 30 июня. В ней принимают участие около 2,5 тыс. представителей из более чем 180 стран.

Исторический центр Шеки и Дворец шекинских ханов стали третьим памятником Азербайджана, вошедшим в список этой организации. До этого в него попали Старая крепость в Баку с Дворцом ширваншахов и Девичьей Башней, а также Культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустанского заповедника.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮНЕСКО, НАСЛЕДИЕ, ДВОРЕЦ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]