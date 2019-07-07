Дворец шекинских ханов включен в список культурного наследия ЮНЕСКО

Исторический центр Шеки и Дворец шекинских ханов включены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

На проходящей в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО Дворец шекинских ханов и исторический центр Шеки сегодня признаны культурным наследием ЮНЕСКО.

Отметим, что 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО начала свою работу в Баку 30 июня. В ней принимают участие около 2,5 тыс. представителей из более чем 180 стран.

Исторический центр Шеки и Дворец шекинских ханов стали третьим памятником Азербайджана, вошедшим в список этой организации. До этого в него попали Старая крепость в Баку с Дворцом ширваншахов и Девичьей Башней, а также Культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустанского заповедника.

Б.Рустамбеков