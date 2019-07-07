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Дальнее зарубежье 07.07.2019 17:32

Помпео поддержал встречу по межафганскому урегулированию в Дохе

Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал открытие межафганского диалога в столице Катара городе Дохе.

"Все американцы должны испытывать радость от того, что афганцы сидят рядом с афганцами, чтобы начать сложные переговоры, целью которых является прекращение конфликта в стране и совместное построение своего будущего", - написал Помпео в своем Twitter в воскресенье.

Очередная встреча участников межафганского диалога, организованная с участием Германии и Катара, началась в воскресенье в Дохе.

Встреча по межафганскому урегулированию пройдет с 7-8 июля. Ожидается, что на ней будут обсуждаться вопросы прекращения огня и выработки конституции Афганистана.

На встрече не будут приниматься какие-либо решения, но она станет подготовительным этапом к более крупным событиям, приводят СМИ слова одного из участников мероприятия, которое, как и предыдущие, соберет представителей афганской общественности, зарубежных диаспор, политиков, а также членов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Представитель талибов Сухейл Шахин подтвердил, что делегация движения из 60 человек будет участвовать в диалоге в столице Катара.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ДИАЛОГ, ПОЖДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]