Помпео поддержал встречу по межафганскому урегулированию в Дохе

Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал открытие межафганского диалога в столице Катара городе Дохе.
"Все американцы должны испытывать радость от того, что афганцы сидят рядом с афганцами, чтобы начать сложные переговоры, целью которых является прекращение конфликта в стране и совместное построение своего будущего", - написал Помпео в своем Twitter в воскресенье.
Очередная встреча участников межафганского диалога, организованная с участием Германии и Катара, началась в воскресенье в Дохе.
Встреча по межафганскому урегулированию пройдет с 7-8 июля. Ожидается, что на ней будут обсуждаться вопросы прекращения огня и выработки конституции Афганистана.
На встрече не будут приниматься какие-либо решения, но она станет подготовительным этапом к более крупным событиям, приводят СМИ слова одного из участников мероприятия, которое, как и предыдущие, соберет представителей афганской общественности, зарубежных диаспор, политиков, а также членов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Представитель талибов Сухейл Шахин подтвердил, что делегация движения из 60 человек будет участвовать в диалоге в столице Катара.
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