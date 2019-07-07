СВПД не умер, считает французский эксперт

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе нельзя считать умершим, заявил в воскресенье в интервью телеканалу "Франс 24" эксперт французского Фонда ближневосточных исследований Бернар Веспьер.

"По-прежнему, обсуждаются параметры соглашения", - сказал он в ответ на вопрос, прекращаются ли обязательства в рамках СВПД после объявления Тегераном о повышении уровня обогащения урана сверх установленной ядерной сделкой нормой в 3,67%.

По словам эксперта, "США вышли в мае из соглашения, но не разрушили его".

"На столе все еще остаются элементы переговоров. (...) Я полагаю, что пока надо быть очень осторожными в рассуждениях и допускать некоторую условность, то есть говорить: иранцы могут начать обогащать уран выше 3,67%. Ведь остаются еще 60 дней для размышлений. Все это сейчас в процессе крупной переговорной игры, осуществляемой по разным каналам", - объяснил Веспьер.

В частности, продолжил эксперт, от Ирана ожидают обнадеживающего жеста. От него, например, ждут прояснения перспективы после 2025 года обсуждения программы баллистических ракет и вмешательства Ирана в Йемене, Сирии и Ливане. "В этих переговорах предстоит достичь многих целей", - отметил он.

Веспьер считает неправильным связывать позицию США по отношению к Ирану исключительно с администрацией президента Дональда Трампа. По его словам, прежде всего, действует американская политика, кто бы ни был президентом. Это не решение конкретного президента, а американский политический анализ. Предполагаемое создание Ираном ядерной бомбы будет иметь в регионе эффект домино: к ядерному оружию потянутся Саудовская Аравия, Египт и другие.

При этом надо принимать во внимание, что и власти США, и власти Ирана используют эту ядерную сделку в своей внутренней политике.

Так, в заявлениях и действиях Тегерана есть сигнал не только Соединенным Штатам и Европе, но также и внутренний сигнал иранского режима, переключающего внимание на угрозу из США.

Эксперт призвал услышать иранский народ, который заявляет, что "враг находится здесь". Он расценивает это, как обвинения в коррумпированности религиозной власти и верхушки стражей исламской революции, которые продолжают обогащаться за счет обнищавшего народа.

И США, по мнению Веспьера, наложили санкции на Иран, в том числе, и в связи с коррумпированностью власти.