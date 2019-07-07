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Дальнее зарубежье 07.07.2019 18:15

По первым данным экзитполов, оппозиция побеждает на парламентских выборах в Греции

На проходящих в Греции досрочных парламентских выборах оппозиционная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса на 10% опережает правящую партию Греции САРИЗА, свидетельствуют данные экзитполов.

Это дает основание предполагать, что оппозиция может завоевать абсолютное большинство мест в 300-местном греческом парламенте.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил на избирательном участке после голосования, что выборы являются "решающей битвой".

"Мы сражаемся с оптимизмом и решимостью, чтобы жертвы и тяжелый труд нашего народа не пропали даром", - заявил он.

Досрочные выборы в парламент Греции начались в воскресенье.

Ранее парламент был распущен после того, как правящий блок во главе с партией САРИЗА потерпел поражение на выборах в Европарламент в мае текущего года. О проведении досрочных выборов Ципрас заявил 26 мая.

Как считают наблюдатели, большие шансы на успех на проходящих выборах имеет "Новая демократия" Мицотакиса, которая уже одержала победу на прошедших в июне выборах в региональные и местные органы власти.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ВЫБОРЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]