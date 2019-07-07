МИД Германии призывает Иран обернуть вспять всю деятельность, несовместимую с его обязательствами по СВПД

МИД Германии в воскресенье заявил об озабоченности повышением Ираном уровня обогащения урана.

"Мы в высшей степени озабочены объявлением Ирана о том, что он приступил к обогащению урана выше 3,67%, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД)", - говорится в распространенном заявлении германского внешнеполитического ведомства.

В Берлине подчеркнули: "Мы призвали Иран не предпринимать дальнейшие меры, которые подрывают ядерное соглашение. Мы решительно требуем от Ирана прекратить и обратить вспять всю деятельность, несовместимую с его обязательствами по СВПД, включая производство низкообогащенного урана, выходящее за пределы соответствующего лимита запасов в соответствии с СВПД".

В заявлении отмечается, что Германия "ждет дальнейшей информации от МАГАТЭ".

МИД сообщил, что Германия поддерживает контакты с другими подписантами СВПД по вопросам дальнейших шагов, касающихся соглашения.