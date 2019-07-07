МИД Германии призывает Иран обернуть вспять всю деятельность, несовместимую с его обязательствами по СВПД

МИД Германии в воскресенье заявил об озабоченности повышением Ираном уровня обогащения урана.
"Мы в высшей степени озабочены объявлением Ирана о том, что он приступил к обогащению урана выше 3,67%, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД)", - говорится в распространенном заявлении германского внешнеполитического ведомства.
В Берлине подчеркнули: "Мы призвали Иран не предпринимать дальнейшие меры, которые подрывают ядерное соглашение. Мы решительно требуем от Ирана прекратить и обратить вспять всю деятельность, несовместимую с его обязательствами по СВПД, включая производство низкообогащенного урана, выходящее за пределы соответствующего лимита запасов в соответствии с СВПД".
В заявлении отмечается, что Германия "ждет дальнейшей информации от МАГАТЭ".
МИД сообщил, что Германия поддерживает контакты с другими подписантами СВПД по вопросам дальнейших шагов, касающихся соглашения.
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