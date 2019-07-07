Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9178 RUR   0.0268 GBR   2.139 TRY   0.3028

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.63 -0.71 Brent 63.30 -0.52

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.07.2019 18:35

МИД Германии призывает Иран обернуть вспять всю деятельность, несовместимую с его обязательствами по СВПД

МИД Германии в воскресенье заявил об озабоченности повышением Ираном уровня обогащения урана.

"Мы в высшей степени озабочены объявлением Ирана о том, что он приступил к обогащению урана выше 3,67%, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД)", - говорится в распространенном заявлении германского внешнеполитического ведомства.

В Берлине подчеркнули: "Мы призвали Иран не предпринимать дальнейшие меры, которые подрывают ядерное соглашение. Мы решительно требуем от Ирана прекратить и обратить вспять всю деятельность, несовместимую с его обязательствами по СВПД, включая производство низкообогащенного урана, выходящее за пределы соответствующего лимита запасов в соответствии с СВПД".

В заявлении отмечается, что Германия "ждет дальнейшей информации от МАГАТЭ".

МИД сообщил, что Германия поддерживает контакты с другими подписантами СВПД по вопросам дальнейших шагов, касающихся соглашения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, ИРАН, УРАН


Похожие новости


Маас призвал вывести из кризиса ДНЯО Уполномоченный МИД Германии пприбыл в Баку на межмидовские политконсультации Баку и Берлин в мае проведут межмидовские политические консультации МИД ФРГ допускает возможность "жесткого" Brexit 12 апреля Глава МИД ФРГ считает, что ИГИЛ продолжает представлять серьезную угрозу Глава МИД Германии призывает политиков Венесуэлы отказаться от насилия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]