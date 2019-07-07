Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю включения Дворца шекинских ханов в список культурного наследия ЮНЕСКО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ в связи с включением «Исторический центр Шеки и Дворец шекинских ханов» в список культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает сайт глав государства.

Историческая часть, одного из древнейших городов Азербайджана Шеки, на протяжении многих веков была известна как один из культурных центров нашей страны. Защита и развитие, богатой уникальными памятниками историческая часть Шеки, постоянно находится под вниманием государства.

В последние годы были реализованы многочисленные проекты по популяризации и защите культурного наследия Азербайджана на международном уровне. Следует отметить, что эта деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с международными организациями, в частности с ЮНЕСКО, ответственной за мировую культуру, образование и науку.

Неслучайно, Старая крепость в Баку, Девичья Башня и дворцовый комплекс Ширваншахов» и «Культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустанского заповедника» включены в Список культурного наследия ЮНЕСКО, а 13 элементов в в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Эти события являются признанием вклада азербайджанского народа в мировую культуру.

Отныне, Дворец шекинских ханов, караван-сараи, мечети и минареты, древние мосты, ремесленные мастерские и жилые дома, воплощающие наше прошлое в историческом центре Шеки, считаются не только культурным наследием нашего народа, но и всего человечества»,- говорится в тексте поздравления.

Б.Рустамбеков