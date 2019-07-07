Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9178 RUR   0.0268 GBR   2.139 TRY   0.3028

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.63 -0.71 Brent 63.30 -0.52

Погода в Баку

  ночь день

Культура 07.07.2019 17:55

Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю включения Дворца шекинских ханов в список культурного наследия ЮНЕСКО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ в связи с включением «Исторический центр Шеки и Дворец шекинских ханов» в список культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает сайт глав государства.

Историческая часть, одного из древнейших городов Азербайджана Шеки, на протяжении многих веков была известна как один из культурных центров нашей страны. Защита и развитие, богатой уникальными памятниками историческая часть Шеки, постоянно находится под вниманием государства.

В последние годы были реализованы многочисленные проекты по популяризации и защите культурного наследия Азербайджана на международном уровне. Следует отметить, что эта деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с международными организациями, в частности с ЮНЕСКО, ответственной за мировую культуру, образование и науку.

Неслучайно, Старая крепость в Баку, Девичья Башня и дворцовый комплекс Ширваншахов» и «Культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустанского заповедника» включены в Список культурного наследия ЮНЕСКО, а 13 элементов в в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Эти события являются признанием вклада азербайджанского народа в мировую культуру.

Отныне, Дворец шекинских ханов, караван-сараи, мечети и минареты, древние мосты, ремесленные мастерские и жилые дома, воплощающие наше прошлое в историческом центре Шеки, считаются не только культурным наследием нашего народа, но и всего человечества»,- говорится в тексте поздравления.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, НАРОД, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Президент Азербайджана повысил в звании новых руководителей МВД и СГБ Президент Азербайджана наградил министра обороны орденом «Шохрат» Глава Азербайджана возложил венок к могиле экс-президента страны Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Huawei Президент Алиев встретился с гендиректором корпорации CETC International Президент Алиев встретился с председателем корпорации ZTE

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]