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Дальнее зарубежье 07.07.2019 19:25

Лондон призвал Тегеран к соблюдению в полной мере условий СВПД

Великобритания считает, что Иран, объявив о повышении уровня обогащения урана, действует в нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщил британский МИД.

"Иран нарушил положения СВПД", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

"В то время как Соединенное Королевство в полной мере привержено соблюдению соглашения, Иран должен незамедлительно прекратить и обратить вспять всю деятельность, несовместимую с его обязательствами. Мы координируем с другими участниками СВПД дальнейшие действия по поводу дальнейших шагов в области условий соглашения, включая Совместную комиссию", - говорится в заявлении.

С аналогичным заявлением ранее выступил МИД ФРГ.

Тегеран в воскресенье официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговоренной в СВПД отметки в 3,67%.

"Сегодня мы отказываемся от некоторых своих обязательств по уровню обогащения (урана - ИФ)", - заявил на пресс-конференции замминистра иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, ИРАН, УРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]