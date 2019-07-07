Лондон призвал Тегеран к соблюдению в полной мере условий СВПД

Великобритания считает, что Иран, объявив о повышении уровня обогащения урана, действует в нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщил британский МИД.

"Иран нарушил положения СВПД", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

"В то время как Соединенное Королевство в полной мере привержено соблюдению соглашения, Иран должен незамедлительно прекратить и обратить вспять всю деятельность, несовместимую с его обязательствами. Мы координируем с другими участниками СВПД дальнейшие действия по поводу дальнейших шагов в области условий соглашения, включая Совместную комиссию", - говорится в заявлении.

С аналогичным заявлением ранее выступил МИД ФРГ.

Тегеран в воскресенье официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговоренной в СВПД отметки в 3,67%.

"Сегодня мы отказываемся от некоторых своих обязательств по уровню обогащения (урана - ИФ)", - заявил на пресс-конференции замминистра иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.