Несколько инвесторов, в числе которых иностранные компании, готовы начать производство на свободных площадях "Курганмашзавода", заявил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков

"У нас с (руководством) "КМЗ" состоялось порядка пяти встреч с потенциальными инвесторами, в том числе с иностранными компаниями, которые готовы зайти на площадки завода, напомню, что там 60 тыс. кв. м свободные для производственных мощностей, привлечь местный персонал для того, чтобы делать продукцию, в том числе для "нефтянки", - сказал Шумков после совещания об исполнении гособоронзаказа и диверсификации производства в организациях оборонно-промышленного комплекса Курганской области, говоря о перспективах диверсификации продукции завода.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, к 2025 году поручено довести долю гражданской продукции в структуре выручки предприятий ОПК до 30%, а к 2030 - - до 50%.

"Курганмашзавод" - одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли. Является одним из градообразующих для региона.

Ранее "Курганмашзавод" являлся основным активом военного дивизиона "Тракторных заводов". Осенью 2017 года концерн "Тракторные заводы" по поручению правительства РФ был передан в операционное управление "Ростеха" в связи с кризисной ситуацией на предприятиях концерна. Совокупные долги "Тракторных заводов" превышают 100 млрд рублей.

21 февраля 2019 года завод перешел под управление госпорпорации "Ростех".