Убытки авиакомпаний от запрета авиасообщения между РФ и Грузией составят около 3 млрд руб. - глава Минтранса

Решение РФ о запрете полетов в Грузию с 8 июля обойдется авиакомпаниям примерно в 3 млрд убытков, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих журналистам в воскресенье.

"Сейчас расчеты производятся. Предварительно мы оценивали эту сумму, предварительно, очень предварительно, в районе около 3 млрд рублей", - сообщил Дитрих.

В эту сумму, по его словам, входят прямые убытки и часть упущенной выгоды.

"Компании, с учетом объема возвращенных билетов, сейчас занимаются тем, что эти суммы уточняют и пересчитывают. Я думаю, что к концу будущей недели такого рода расчеты будут представлены", - отметил Дитрих.

Министр также сообщил, что из российских 54 тыс. туристов в Грузии остается порядка 4,5 тыс. человек тех, кто не сдал билеты и не обменял их на более ранние даты.

"Осталось около 4,5 тысячи человек, которые никаким образом не проявили своего желания сдать билеты, улететь раньше. Вполне возможно, это те, кто решил остаться и выехать другим видом транспорта. На всякий случай мы готовим на 8 июля и на неделю с этой даты дополнительные средства для того, чтобы вывезти тех, кто может захотеть вернуться в Россию в эти даты", - пояснил он.

Дитрих уточнил, что вывозить туристов предполагается не через аэропорты Грузии, а через близлежащие авиаузлы других стран.

При этом сообщалось, что Росавиация рекомендовала перевозчикам информировать пассажиров, у которых забронированы вылеты в Грузию после 7 июля. В том числе рекомендовано "осуществить персональный контакт с каждым пассажиром, с целью определения его намерений в отношении выезда с территории Грузии", предложить перебронировать вылет на дату до 8 июля, а после этой даты - воспользоваться альтернативными направлениями.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам рекомендовано воздерживаться от продаж туристических путевок в эту страну. Из РФ в Грузию летают "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". В направлении России рейсы выполняют грузинские перевозчики Georgian Airways и MyWay Airlines. Указ президента бессрочный.

В конце июня сообщалось, что Минтранс РФ решил разработать универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний при запрете полетов по не зависящим от них причинам. После утверждения методики должен быть подготовлен пакет документов, обосновывающий объемы компенсаций из российского бюджета для отечественных авиаперевозчиков, приостанавливающих полеты в Грузию с 8 июля 2019 года.