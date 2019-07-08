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Регион 08.07.2019 12:11

Один из приоритетов в развитии сотрудничества РФ с Турцией - участие небольших предприятий - Мантуров

Вовлечение небольших предприятий в торгово-экономические связи России и Турции являются одним из приоритетов в сотрудничестве между странами, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на международной выставке "Иннопром-2019", которая проходит в Екатеринбурге.

"Одним из приоритетов Российского экспортного центра является поддержка проектов, реализуемых с участием малого и среднего бизнеса. Вынужден отметить, что в этих секторах мы пока не в полной мере реализуем имеющийся потенциал взаимодействия (с Турцией - ИФ). Поэтому на данном этапе нашего доброго партнерства считаем особенно важным способствовать вовлечению именно небольших предприятий в торгово-экономические связи России и Турции", - сказал он.

По словам министра, участие турецких компаний в "Иннопроме" придаст дополнительный импульс развитию торгово-промышленного и технологического сотрудничества между странами.

"Есть все основания полагать, что совместные мероприятия в рамках выставки станут отправной точкой для запуска новых совместных проектов", - сказал Мантуров.

В этом году страной-партнером "Иннопрома" является Турция. Тема выставки - "Цифровое производство: интегрированные решения".

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]