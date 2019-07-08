В богатой нефтью провинции Ирана зафиксировано землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в понедельник на юго-западе Ирана, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные иранских сейсмологов.

Подземные толчки были зафиксированы у города Месджеде-Солейман в провинции Хузестан, которая имеет богатые запасы нефти, отмечает агентство.

Данных о жертвах или пострадавших пока не поступало.