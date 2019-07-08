Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9096 RUR   0.0267 GBR   2.1302 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.51 0.88 Brent 64.23 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Регион 08.07.2019 11:48

В богатой нефтью провинции Ирана зафиксировано землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в понедельник на юго-западе Ирана, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные иранских сейсмологов.

Подземные толчки были зафиксированы у города Месджеде-Солейман в провинции Хузестан, которая имеет богатые запасы нефти, отмечает агентство.

Данных о жертвах или пострадавших пока не поступало.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


Похожие новости


Число пострадавших в результате землетрясения в Иране превысило 600 человек На юге Ирана произошло сильное землетрясение Жертвами землетрясения на западе Ирана стали три человека, свыше 250 ранены Почти 80 человек пострадали в результате очередного землетрясения в Иране - СМИ Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило сотню человек На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,5

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]