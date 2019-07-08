Россияне выступают за регистрацию брака при возможности развода - опрос

Большинство сограждан (77%) выступают за создание семьи и регистрацию отношений, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

По результатам социологического исследования, максимальное количество сторонников регистрации брака приходится на респондентов в возрасте старше 60 лет (84%), среди молодежи в возрасте 18-24 лет регистрировать брак считают необходимым 62% опрошенных.

По данным опроса, 11% респондентов за создание семьи, но при этом не считают необходимым регистрировать брак. Чаще всего так считают респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (17%) и опрошенные возрастной категории от 25 до 34 лет (18%), отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, 7% сограждан предпочитают не вступать в брак и жить в одиночестве, и чаще всего такую позицию занимают респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (18%).

В пользу вступления в фиктивный брак выступают 1% опрошенных, отмечают социологи.

По данным опроса, оптимальный возраст вступления в брак для женщины - 24 года, для мужчины - 27 лет.

Большинство россиян (89%) считают разводы допустимыми, но при этом 56% опрошенных считают, что принимать решение о разводе или сохранении семьи стоит исходя из конкретной ситуации.

По данным ВЦИОМ, около половины (46%) сограждан считают, что чаще всего люди разводятся из-за бедности, отсутствия работы и возможности прокормить семью, каждый пятый называет такие причины, как эгоизм, и неспособность идти на компромисс.

Инициативный всероссийский опрос проводился 4 июля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.