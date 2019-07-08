ГТК увеличил в I полугодии перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 27,5%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в I-ом полугодии 2019 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 2 млрд 65 млн 160,9 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.
Как сообщалось, в I-ом полугодии 2018 года объем отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 1 млрд 618 млн 996,9 тыс. тыс. манатов. Таким образом, ГТК за отчетный период увеличил отчисления в госбюджет на 27,5%.
За I-ое полугодие 2019 года сборы по НДС составили 1 млрд 424 млн 239,4 тыс. манатов, акцизам –136 млн 798,5 тыс. манатов, дорожному налогу - 20 млн 165,2 тыс. манатов.
Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 483 млн 957,8 тыс. манатов.
План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2019 год для ГТК определен в 3 млрд 702,6 млн манатов.
Н.Аббасова
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