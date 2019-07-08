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Финансы 08.07.2019 11:57

ГТК увеличил в I полугодии перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 27,5%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в I-ом полугодии 2019 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 2 млрд 65 млн 160,9 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в I-ом полугодии 2018 года объем отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 1 млрд 618 млн 996,9 тыс. тыс. манатов. Таким образом, ГТК за отчетный период увеличил отчисления в госбюджет на 27,5%.

За I-ое полугодие 2019 года сборы по НДС составили 1 млрд 424 млн 239,4 тыс. манатов, акцизам –136 млн 798,5 тыс. манатов, дорожному налогу - 20 млн 165,2 тыс. манатов.

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 483 млн 957,8 тыс. манатов.

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2019 год для ГТК определен в 3 млрд 702,6 млн манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГТК, ГОСБЮДЖЕТ, ОТЧИСЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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