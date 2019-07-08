Грузинские священники потребовали очистить площадь перед парламентом от протестующих

Напряженность в Тбилиси вновь нарастает - площадь перед парламентом, где в течение последних 18 дней проводят акцию протеста молодые люди под требованием отставки министра внутренних дел Гиоргия Гахария, в эти часы занимают участники контракции против отмененного в понедельник "Марша достоинства", анонсированного представителями ЛГБТ.
Представители духовенства, возглавившие контракцию, заявили журналистам, что намерены обратиться в мэрию с требованием очистить площадь от плакатов и баннеров участников акции протеста.
"Мы требуем от мэрии очистить площадь и прекратить этот маразм, продолжающийся в столице в течение стольких дней. После того как наше требование будет выполнено, мы проведем на площади церковную службу", - сказал журналистам священнослужитель Николоз Чхиквадзе.
Пока участники контракции мирно заняли площадь перед парламентом и проводят свою акцию под лозунгами святости семьи.
Участники акции протеста должны были собраться на площади вечером в понедельник и устроить выставку грузинских фотографов под лозунгом - "Фотографы против оккупации".
В июне отношения Грузии и России вновь обострились после беспорядков 20 июня в Тбилиси, вызванных приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.
Протестующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. В ходе столкновений пострадали 240 человек, более 300 протестующих были задержаны.
На следующий день президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.
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