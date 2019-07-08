Стороны афганского конфликта ведут переговоры в Дохе

В катарской столице Дохе начинается второй день межафганской конференции, организованной при участии Катара и Германии, передают в понедельник арабские СМИ.

Представитель президента Афганистана Ашрафа Гани по итогам первого дня встреч заявил, что в Кабуле выражают надежду на то, что конференция в Дохе приведет в итоге к прямым переговорам афганского правительства и членов радикального движения "Талибан" .

В том, что касается талибов, источники телеканала Tolo News сообщили, что члены этого движения готовы к прямым переговорам с правительством Афганистана, если Соединенные Штаты представят график вывода своих войск с территории страны.

Кроме того, источники канала сообщают, что такие переговоры могут пройти в Норвегии. Эту страну добавили в список государств, которые заинтересованы в том, чтобы предоставить площадку для переговоров на своей территории.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео написал, что этой встречи "давно ждали".

"Все американцы должны испытывать радость от того, что афганцы сидят рядом с афганцами, чтобы начать сложные переговоры, целью которых является прекращение конфликта в стране и совместное построение своего будущего", - написал Помпео в своем Twitter в воскресенье.

Конференция проходит после практически недели прямых переговоров между США и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), которые возобновятся во вторник, сразу после завершения встреч в Дохе.

Глава делегации США, спецпредставитель Залмай Халилзад по итогам предыдущего раунда переговоров с афганскими мятежниками заявил, что они стали самыми продуктивными из всех, которые американская сторона вела ранее с талибами. Со своей стороны талибы также заявили, что довольны достигнутым прогрессом. Однако в переговорах в Дохе США не принимают участие.

Глава МИД Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани.

Встреча по межафганскому урегулированию проходит 7-8 июля.

На встрече не будут приниматься какие-либо решения, но она станет подготовительным этапом к более крупным событиям. Она собрала представителей афганской общественности, зарубежных диаспор, политиков, а также членов радикального движения "Талибан" .