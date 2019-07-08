Стороны афганского конфликта ведут переговоры в Дохе

В катарской столице Дохе начинается второй день межафганской конференции, организованной при участии Катара и Германии, передают в понедельник арабские СМИ.
Представитель президента Афганистана Ашрафа Гани по итогам первого дня встреч заявил, что в Кабуле выражают надежду на то, что конференция в Дохе приведет в итоге к прямым переговорам афганского правительства и членов радикального движения "Талибан" .
В том, что касается талибов, источники телеканала Tolo News сообщили, что члены этого движения готовы к прямым переговорам с правительством Афганистана, если Соединенные Штаты представят график вывода своих войск с территории страны.
Кроме того, источники канала сообщают, что такие переговоры могут пройти в Норвегии. Эту страну добавили в список государств, которые заинтересованы в том, чтобы предоставить площадку для переговоров на своей территории.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео написал, что этой встречи "давно ждали".
"Все американцы должны испытывать радость от того, что афганцы сидят рядом с афганцами, чтобы начать сложные переговоры, целью которых является прекращение конфликта в стране и совместное построение своего будущего", - написал Помпео в своем Twitter в воскресенье.
Конференция проходит после практически недели прямых переговоров между США и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), которые возобновятся во вторник, сразу после завершения встреч в Дохе.
Глава делегации США, спецпредставитель Залмай Халилзад по итогам предыдущего раунда переговоров с афганскими мятежниками заявил, что они стали самыми продуктивными из всех, которые американская сторона вела ранее с талибами. Со своей стороны талибы также заявили, что довольны достигнутым прогрессом. Однако в переговорах в Дохе США не принимают участие.
Глава МИД Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани.
Встреча по межафганскому урегулированию проходит 7-8 июля.
На встрече не будут приниматься какие-либо решения, но она станет подготовительным этапом к более крупным событиям. Она собрала представителей афганской общественности, зарубежных диаспор, политиков, а также членов радикального движения "Талибан" .
В Баку проходит выставка, разоблачающая исторические фальсификации о принадлежности Еревана армянам
Москва и Баку ведут работы по созданию в Азербайджане сервисного центра по техническому обслуживанию вертолетов
Азербайджан ждет от международного сообщества принуждения Армении к выполнению решений Совбеза ООН по Карабаху - Мамедъяров
Georgian Airways предлагает рейсы из Тбилиси в Москву через Ереван с авиакомпанией-партнером
Цены на нефть сохраняют стабильность, Brent на уровне $64,2 за баррель
Центр инновации и снабжения Минздрава направит более 45 млн манатов на закупку медицинской продукции
Возврат tax free наличными ограничили для туристов в ОАЭ
Британским туристам стали отказывать в аренде гостиничных номеров с балконами
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика на строительство жилого дома для пострадавших от оползня
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Элеонора Митрофанова приняла участие в празднике Дня семьи, любви и верности в Баку
В Баку проходит сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома