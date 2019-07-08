В Таджикистане медики устанавливают причину смерти 14 заключенных на этапе

Судебно-медицинская экспертиза установит причины гибели заключенных, которых этапировали с севера Таджикистана в Душанбе, сообщили в пресс-центре Главного управления исполнений уголовных наказаний (ГУИУН) Министерства юстиции Таджикистана.
Список 14 человек, которые скончались от отравления, как предполагается, некачественным хлебом, опубликован в понедельник официальными СМИ Таджикистана со ссылкой на данные министерства.
Ранее сообщалось о гибели 13 заключенных.
В пресс-службе ГУИУН Минюста республики сообщили, что по факту отравления, приведшего к смерти 14 заключённых, Генпрокуратурой Таджикистана возбуждено уголовное дело, создана специальная следственная группа.
"Расследование уголовного дела находится под контролем генерального прокурора Республики Таджикистан Юсуфа Рахмона", - отметили в пресс-центре.
По информации ведомства, инцидент произошел в минувшее воскресенье в местечке Майхура Варзобского района Таджикистана.
В сообщении пресс-центра говорится, что 7 июля 128 осуждённых (120 мужчин и восемь женщин) из исправительных учреждений №№3/3, 3/5 и 9/2 городов Худжанд и Истаравшан Согдийской области везли на трех специализированных автомобилях для продолжения отбывания наказания в города Душанбе, Нурек и Яванский район.
Отмечается, что колонна автомобилей в сопровождении конвойной группы отбыл в 12:45 из Худжанда и достигла Душанбе в 18:20 по местному времени (17:20 ).
"По пути следования караван шесть раз останавливался по необходимости. На втором участке дороги в местечке Майхура Варзобского района один из заключённых (...) раздал три буханки хлеба 16 заключённым. После его употребления через полчаса у 16 заключённых, которые находились в кузове автомашины (госномер 024 ВА 01) наблюдались тошнота, головокружение, рвота. В 18:20, когда автомашина въехала в следственное учреждение ГУИУН Минюста РТ, состояние употребивших хлеб ухудшилось. 16 человек потеряли сознание", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что медикам удалось спасти жизнь двум заключённым.
"К сожалению, несмотря на принятые экстренные медицинские меры, не удалось спасти жизнь 14 заключенным. Остальные 114 заключённых были доставлены в исправительные учреждения без физических повреждений", - сообщает пресс-центр ГУИУН Минюста Таджикистана.
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