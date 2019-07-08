Qala Heyat Sigorta увеличит уставный капитал на 1,3%

Акционеры азербайджанской страховой компании Qala Heyat Sigorta приняли решение об увеличении уставного капитала на 1,3% - до 13 млн 41,6 тыс. манатов за счет дополнительной эмиссии акций на 171,6 тыс. манатов, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в СК.

«Акционеры приняли решение об эмиссии ценных бумаг. Всего будет выпущено 60 ценных бумаг номиналом в 2,86 тыс. манатов за ценную бумагу. Таким образом, СК увеличит свой уставный капитал на 171,6 тыс. манатов", - отметили в компании.

После увеличения уставный капитал Qala Heyat Sigorta достигнет 13 млн 41,6 тыс. манатов.

Qala Heyat лицензию на страховую деятельность получила в июле 2008 года и входит в десятку ведущих компаний по объему собираемых премий. В настоящее время уставный капитал компании равен 12 млн 870 тыс. манатов.

А.Мамедов