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Транспорт и связь 08.07.2019 12:28

British Airways могут оштрафовать на 183,4 млн фунтов в связи с утечкой клиентских данных

Британской авиакомпании British Airways грозит штраф в размере 183,4 млн фунтов стерлингов ($230 млн) в связи с утечкой данных ее клиентов в результате прошлогодней хакерской атаки.

International Consolidated Airlines Group SA (IAG), материнская компания British Airways, в понедельник получила уведомление от британского Управления уполномоченного по вопросам информации (ICO) о намерении наложить штраф в рамках закона о защите данных.

В прошлом году IAG сообщила, что данные более 185 тыс. пассажиров British Airways, включая сведения о 380 тыс. кредитных карт, могли быть украдены в результате хакерской атаки, произошедшей в период с 21 августа по 5 сентября, при которой пострадали как сайт, так и мобильное приложение авиакомпании.

"British Airways представит разъяснения ICO в связи с планируемым наложением штрафа. Мы намерены сделать все необходимые шаги для активной защиты позиции авиакомпании, включая подачу апелляций", - заявил главный исполнительный директор IAG Уилли Уолш.

Сумма предполагаемого штрафа, озвученная регулятором, соответствует 1,5% глобального оборота British Airways за 2017 год, отмечается в пресс-релизе IAG.

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор British Airways Алекс Круз заявил о разочарованности решением ICO.

"British Airways быстро отреагировала на криминальные действия, в результате которых были украдены клиентские данные. Мы не выявили мошеннических операций по счетам клиентов", - отметил Круз.

"Мы приносим извинения клиентам за любые неудобства, доставленные этим событием", - сказал он.

Наказание British Airways может стать одним из наиболее заметных в рамках общего регламента ЕС о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), регулирующего распространение и использование личных данных европейцев, который начал действовать 25 мая 2018 года.

Регламент требует от компаний использовать технические меры, включая криптографическую защиту, для защиты персональных данных клиентов. Кроме того, компании, столкнувшиеся с утечкой данных, обязаны уведомлять регуляторов об этом в течение 72 часов. Штрафы за нарушение GDPR могут составлять до 4% глобальных годовых продаж компаний.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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