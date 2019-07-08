Помощника Макрона ждут в Тегеране

Помощник президента Франции Эмманюэля Макрона, как ожидается, посетит Тегеран, сообщил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Иранская сторона в ближайшие дни проведет дипломатические контакты на двустороннем, региональном и международном уровнях, сказал Мусави, которого цитируют иранские СМИ.
Накануне Тегеран объявил о решении наращивать уровень обогащения урана свыше 3,67% в качестве второго этапа сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы. Иран также предупредил, что будет сокращать свои обязательства каждые 60 дней, если европейские страны не выполнят свои обещания, включая распространение специального платежного механизма для торговли с Ираном в обход американских санкций на экспорт иранской нефти.
Мусави заявил в понедельник, что на следующем этапе Иран будет действовать решительнее.
В минувшие выходные президенты Франции и Ирана в ходе телефонного разговора договорились до 15 июля выяснить, возможно ли наладить международный диалог по ядерной проблеме.
"Президент Республики провел разговор со своим иранским коллегой, чтобы до 15 июля наметить условия для возобновления диалога между всеми сторонами", - говорилось в коммюнике канцелярии французского лидера.
В то же время французский руководитель отметил, что в случае дальнейшего отхода Ирана от выполнения условий СВПД, "неминуемо возникнут последствия".
Со своей стороны, на сайте иранского президента отмечается, что Хасан Рухани напомнил Макрону, что Иран, несмотря на восстановленные санкции США, на протяжении 14 месяцев проявлял "стратегическое терпение", надеясь спасти СВПД.
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