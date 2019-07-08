Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9096 RUR   0.0267 GBR   2.1302 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.51 0.88 Brent 64.23 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.07.2019 14:06

Помощника Макрона ждут в Тегеране

Помощник президента Франции Эмманюэля Макрона, как ожидается, посетит Тегеран, сообщил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Иранская сторона в ближайшие дни проведет дипломатические контакты на двустороннем, региональном и международном уровнях, сказал Мусави, которого цитируют иранские СМИ.

Накануне Тегеран объявил о решении наращивать уровень обогащения урана свыше 3,67% в качестве второго этапа сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы. Иран также предупредил, что будет сокращать свои обязательства каждые 60 дней, если европейские страны не выполнят свои обещания, включая распространение специального платежного механизма для торговли с Ираном в обход американских санкций на экспорт иранской нефти.

Мусави заявил в понедельник, что на следующем этапе Иран будет действовать решительнее.

В минувшие выходные президенты Франции и Ирана в ходе телефонного разговора договорились до 15 июля выяснить, возможно ли наладить международный диалог по ядерной проблеме.

"Президент Республики провел разговор со своим иранским коллегой, чтобы до 15 июля наметить условия для возобновления диалога между всеми сторонами", - говорилось в коммюнике канцелярии французского лидера.

В то же время французский руководитель отметил, что в случае дальнейшего отхода Ирана от выполнения условий СВПД, "неминуемо возникнут последствия".

Со своей стороны, на сайте иранского президента отмечается, что Хасан Рухани напомнил Макрону, что Иран, несмотря на восстановленные санкции США, на протяжении 14 месяцев проявлял "стратегическое терпение", надеясь спасти СВПД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ФРАНЦИЯ, КОНТАКТЫ, СВПД


Похожие новости


Макрон призвал урегулировать ситуацию вокруг Ирана путем дипломатии Макрон призывает Иран проявить терпение в вопросе СВПД Макрон призвал сохранить ядерную сделку с Ираном Министр обороны Франции предупредила о возможности возобновления санкций против Тегерана Президент Франции попросил иранского коллегу не нагнетать напряженность в регионе Правительство Франции заморозило активы иранского министерства разведки

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]