Власти Узбекистана вернули из Афганистана четырех детей, чьи родители участвовали в группировках террористов

Спецслужбы Узбекистана вернули из Афганистана четверых детей - граждан республики, родители которых были участниками террористической группировки "Исламское движение Восточного Туркестана" (ИДВТ, связана с террористической организацией Джебхат ан-Нусра) и скончались за рубежом, говорится в сообщении Службы государственной безопасности республики.
По данным спецслужбы, уроженец Андижанской области (Ферганская долина) Фарход Хамрокулов уехал в начале 2012 года на заработки в Россию, затем к нему переехала супруга с тремя детьми. В марте 2012 года Хамрокулов с семьей через Азербайджан и Иран переехал в Пакистан. Там он и его жена вступили в ряды террористической организации ИДВТ.
В августе того же года Хамрокулов погиб в ходе боевых столкновений между правительственными войсками Пакистана и террористическими группировками. Оставшаяся с тремя детьми вдова в 2013 году вышла замуж за одного из членов ИДВТ. Осенью 2014 года они переехали в Афганистан, где у них родилась дочь. В 2018 году женщина скончалась от тяжелой болезни.
В результате мер, принятых СГБ во взаимодействии с иностранными коллегами, удалось вернуть осиротевших детей и отдать их на воспитание родителям погибшей в Афганистане женщины.
Как сообщалось, в конце мая в Узбекистан из Сирии были возвращены 156 узбекских граждан, в основном женщин и детей.
Ранее глава Управления мусульман республики, муфтий Усмонхон Алимов заявил, что в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке находится до 3 тыс. граждан Узбекистана, которых следует вернуть в страну.
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