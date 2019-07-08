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СНГ 08.07.2019 13:37

Власти Узбекистана вернули из Афганистана четырех детей, чьи родители участвовали в группировках террористов

Спецслужбы Узбекистана вернули из Афганистана четверых детей - граждан республики, родители которых были участниками террористической группировки "Исламское движение Восточного Туркестана" (ИДВТ, связана с террористической организацией Джебхат ан-Нусра) и скончались за рубежом, говорится в сообщении Службы государственной безопасности республики.

По данным спецслужбы, уроженец Андижанской области (Ферганская долина) Фарход Хамрокулов уехал в начале 2012 года на заработки в Россию, затем к нему переехала супруга с тремя детьми. В марте 2012 года Хамрокулов с семьей через Азербайджан и Иран переехал в Пакистан. Там он и его жена вступили в ряды террористической организации ИДВТ.

В августе того же года Хамрокулов погиб в ходе боевых столкновений между правительственными войсками Пакистана и террористическими группировками. Оставшаяся с тремя детьми вдова в 2013 году вышла замуж за одного из членов ИДВТ. Осенью 2014 года они переехали в Афганистан, где у них родилась дочь. В 2018 году женщина скончалась от тяжелой болезни.

В результате мер, принятых СГБ во взаимодействии с иностранными коллегами, удалось вернуть осиротевших детей и отдать их на воспитание родителям погибшей в Афганистане женщины.

Как сообщалось, в конце мая в Узбекистан из Сирии были возвращены 156 узбекских граждан, в основном женщин и детей.

Ранее глава Управления мусульман республики, муфтий Усмонхон Алимов заявил, что в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке находится до 3 тыс. граждан Узбекистана, которых следует вернуть в страну.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН, ДЕТИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]