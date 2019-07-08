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ТЭК 08.07.2019 12:40

Иран может увеличить уровень обогащения урана до 20% в случае сохранения проблем с СВПД - власти

Иран может начать обогащать уран до уровня в 20% в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке, сообщает в понедельник иранский телеканал "Пресс ТВ" со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди.

Кроме того, сообщает телеканал "Аль-Арабийя", Иран, по словам Камальванди, может увеличить число центрифуг для обогащения урана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЭКСПРЕСС, ИРАН, УРАН, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]