Иран может увеличить уровень обогащения урана до 20% в случае сохранения проблем с СВПД - власти

Иран может начать обогащать уран до уровня в 20% в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке, сообщает в понедельник иранский телеканал "Пресс ТВ" со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди.
Кроме того, сообщает телеканал "Аль-Арабийя", Иран, по словам Камальванди, может увеличить число центрифуг для обогащения урана.
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