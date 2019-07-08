Минналогов Азербайджана направит более 3,4 млн. манатов на закупку и обслуживание технического и электрооборудования

Министерство налогов Азербайджана направит более 3,4 млн. манатов на закупку технического и электрического оборудования и на их техобслуживание.

Согласно данным сайта www.gov.az, Минналогов привлекло ООО «Caspel» в качестве поставщика технического и электрического оборудования, программного обеспечения и для оказания услуг по техподдержке.

Стоимость договора составляет 3 млн 418 тыс. 607,75 манатов.

Компания CASPEL была основана в 2005 году. Специализация – внедрение новейших информационных технологий на территории Азербайджана. Клиентами CASPEL являются крупнейшие организации Азербайджана: банки, рестораны, супермаркеты. Международные корпорации пользуются услугами CASPEL, чтобы наладить связь между филиалами.

Н.Аббасова