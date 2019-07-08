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Инфраструктура и тендеры 08.07.2019 12:43

Минналогов Азербайджана направит более 3,4 млн. манатов на закупку и обслуживание технического и электрооборудования

Министерство налогов Азербайджана направит более 3,4 млн. манатов на закупку технического и электрического оборудования и на их техобслуживание.

Согласно данным сайта www.gov.az, Минналогов привлекло ООО «Caspel» в качестве поставщика технического и электрического оборудования, программного обеспечения и для оказания услуг по техподдержке.

Стоимость договора составляет 3 млн 418 тыс. 607,75 манатов.

Компания CASPEL была основана в 2005 году. Специализация – внедрение новейших информационных технологий на территории Азербайджана. Клиентами CASPEL являются крупнейшие организации Азербайджана: банки, рестораны, супермаркеты. Международные корпорации пользуются услугами CASPEL, чтобы наладить связь между филиалами.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАКУПКА, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]