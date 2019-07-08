Минналогов Азербайджана направит более 3,4 млн. манатов на закупку и обслуживание технического и электрооборудования

Министерство налогов Азербайджана направит более 3,4 млн. манатов на закупку технического и электрического оборудования и на их техобслуживание.
Согласно данным сайта www.gov.az, Минналогов привлекло ООО «Caspel» в качестве поставщика технического и электрического оборудования, программного обеспечения и для оказания услуг по техподдержке.
Стоимость договора составляет 3 млн 418 тыс. 607,75 манатов.
Компания CASPEL была основана в 2005 году. Специализация – внедрение новейших информационных технологий на территории Азербайджана. Клиентами CASPEL являются крупнейшие организации Азербайджана: банки, рестораны, супермаркеты. Международные корпорации пользуются услугами CASPEL, чтобы наладить связь между филиалами.
Н.Аббасова
В Баку проходит выставка, разоблачающая исторические фальсификации о принадлежности Еревана армянам
Москва и Баку ведут работы по созданию в Азербайджане сервисного центра по техническому обслуживанию вертолетов
Азербайджан ждет от международного сообщества принуждения Армении к выполнению решений Совбеза ООН по Карабаху - Мамедъяров
Центр инновации и снабжения Минздрава направит более 45 млн манатов на закупку медицинской продукции
Возврат tax free наличными ограничили для туристов в ОАЭ
Британским туристам стали отказывать в аренде гостиничных номеров с балконами
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика на строительство жилого дома для пострадавших от оползня
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
Россия ждет ответа Ливии на свой запрос по поводу задержания граждан РФ
Иран в рамках сокращения своих обязательств по ядерной сделке может перейти к использованию более мощных центрифуг
Совет Госдумы обсудит запрет на поставки вина, воды из Грузии и денежных переводов - Неверов
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Элеонора Митрофанова приняла участие в празднике Дня семьи, любви и верности в Баку
В Баку проходит сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома