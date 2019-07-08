В испанском городе Памплона 10 человек пострадали во время традиционных забегов с быками

По меньшей мере, 10 человек пострадали за три дня с начала забегов с быками на фестивале Сан-Фермин, который проходит в городе Памплона на севере Испании, передает в понедельник информагентство Associated Press.
По данным агентства, в первый день праздника госпитализировали пять человек. Среди них не только граждане Испании, но также двое граждан США. Во второй день фестиваля пострадали пять человек, один из которых получил сильный удар от быка в спину.
Фестиваль стартовал в субботу на минувшей неделе. Забеги будут проходить каждое утро в течение еще 7 дней.
Праздник Сан-Фермин ежегодно проводится в июле уже больше восьми столетий. Ежегодно фестиваль посещает около трёх миллионов человек. Во многом это связано с популярностью обычая "энсьерро": толпа людей убегает по перекрытой узкой улочке примерно в течение трех минут от 12 разъяренных быков.
До начала фестиваля зоозащитники провели акцию протеста, и 54 человека в нижнем белье и рогах на голове легли на землю на главной площади Памплоны перед зданием городского совета. Каждого протестующего окаймляла нарисованная мелом рамка вокруг тела, похожая на ту, которую криминалисты рисуют вокруг убитого человека. Из спины у защитников окружающей среды торчали искусственные ножи. Противники фестиваля сравнили себя с убитыми быками. В ходе "энсьерро" большинство быков получают травмы, а многие - погибают либо во время забега, либо после него в ходе схваток с тореадорами, которые традиционно завершают фиесту.
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