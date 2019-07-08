Подготовка к поставке С-400 в Турцию продолжается - Эрдоган

Процесс подготовки к поставке в Турцию систем ПВО С-400 еще не завершен, заявил в понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит агентство Bloomberg.

"Эрдоган: подготовка к поставке С-400 продолжается", - передает агентство.

В свою очередь, агентство "Анадолу" отмечает со ссылкой на Эрдогана, что в настоящее время проводится загрузка и подготовка к отправке С-400.

Турецкий лидер подтвердил, что российские системы будут отправлены в Турцию на транспортных самолетах.

"Поставки С-400 в Турцию будут осуществляться авиацией", - приводит "Анадолу" слова Эрдогана.

5 июля турецкий телеканал "Хабертюрк" со ссылкой на собственные источники сообщил, что первая партия российских комплексов С-400 в Турцию будет загружена в самолеты 7 июля и поступит в Турцию в период с 8 по 14 июля. По данным собеседников телеканала, груз будет направлен с одной из российских военных баз на двух военно-транспортных самолетах.

Кроме того, отмечает телеканал, к 8 июля в Турцию должны прибыть российские технические специалисты, которые будут наблюдать за установкой комплексов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что, как и планируется, российские С-400 будут поставлены в Турцию в первой половине июля. Сделка предполагает совместное производство ЗРС, а также передачу турецкой стороне некоторых технологий.

Ранее информированный российский источник сообщил "Интерфаксу", что Россия может начать поставки Турции ЗРС С-400 в первой половине июля.