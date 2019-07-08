Подготовка к поставке С-400 в Турцию продолжается - Эрдоган

Процесс подготовки к поставке в Турцию систем ПВО С-400 еще не завершен, заявил в понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит агентство Bloomberg.
"Эрдоган: подготовка к поставке С-400 продолжается", - передает агентство.
В свою очередь, агентство "Анадолу" отмечает со ссылкой на Эрдогана, что в настоящее время проводится загрузка и подготовка к отправке С-400.
Турецкий лидер подтвердил, что российские системы будут отправлены в Турцию на транспортных самолетах.
"Поставки С-400 в Турцию будут осуществляться авиацией", - приводит "Анадолу" слова Эрдогана.
5 июля турецкий телеканал "Хабертюрк" со ссылкой на собственные источники сообщил, что первая партия российских комплексов С-400 в Турцию будет загружена в самолеты 7 июля и поступит в Турцию в период с 8 по 14 июля. По данным собеседников телеканала, груз будет направлен с одной из российских военных баз на двух военно-транспортных самолетах.
Кроме того, отмечает телеканал, к 8 июля в Турцию должны прибыть российские технические специалисты, которые будут наблюдать за установкой комплексов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что, как и планируется, российские С-400 будут поставлены в Турцию в первой половине июля. Сделка предполагает совместное производство ЗРС, а также передачу турецкой стороне некоторых технологий.
Ранее информированный российский источник сообщил "Интерфаксу", что Россия может начать поставки Турции ЗРС С-400 в первой половине июля.
В Баку проходит выставка, разоблачающая исторические фальсификации о принадлежности Еревана армянам
Москва и Баку ведут работы по созданию в Азербайджане сервисного центра по техническому обслуживанию вертолетов
Азербайджан ждет от международного сообщества принуждения Армении к выполнению решений Совбеза ООН по Карабаху - Мамедъяров
Georgian Airways предлагает рейсы из Тбилиси в Москву через Ереван с авиакомпанией-партнером
Цены на нефть сохраняют стабильность, Brent на уровне $64,2 за баррель
Центр инновации и снабжения Минздрава направит более 45 млн манатов на закупку медицинской продукции
Возврат tax free наличными ограничили для туристов в ОАЭ
Британским туристам стали отказывать в аренде гостиничных номеров с балконами
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика на строительство жилого дома для пострадавших от оползня
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Элеонора Митрофанова приняла участие в празднике Дня семьи, любви и верности в Баку
В Баку проходит сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома