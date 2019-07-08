Рахманов сообщил об утверждении экс-главкома ВМФ вице-президентом ОСК по военному кораблестроению

Бывший главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев утвержден вице-президентом Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению, сообщил "Интерфаксу" в понедельник президент ОСК Алексей Рахманов.

"Да. Выйдет (на работу) 10 июля", - сказал Рахманов, отвечая на соответствующий вопрос агентства на форуме "Иннопром".

Он сказал, что вице-президент ОСК по гражданскому судостроению будет утвержден в ближайшем будущем.

24 июня на пресс-конференции в "Интерфаксе" Рахманов сказал, что в ОСК появятся два новых вице-президента - по военному кораблестроению и гражданскому судостроению.

"Кандидатура вице-президента по гражданскому судостроению выбрана, она направлена в кадровый комитет. После прохождения кадрового комитета я обязательно вам этого человека представлю. 10 июля этот человек выйдет на работу", - сказал тогда Рахманов.

"Появится вице-президент по военному кораблестроению. Фамилию вы его знаете. По мере завершения своих трудовых и служебных отношений с Минобороны, Владимир Иванович (Королев) выходит на работу также в диапазоне 10-11 июля", - сообщил он.