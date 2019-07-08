Президент Греции Прокопис Павлопулос в понедельник передал Кириакосу Мицотакису, чья партия "Новая демократия" победила на выборах в парламент, мандат на формирование нового правительства, сообщает газета "Катимерини".

"Избранный премьер Кириакос Мицотакис получил мандат на формирование следующего правительства от президента Прокописа Павлопулоса", - говорится в сообщении.

Накануне в Греции прошли парламентские выборы. После обработки 99,92 % бюллетеней "Новая демократия" получает 39,85% голосов избирателей, что означает занятие ее представителями 158 мест в 300-местном парламенте, правящая партия "Сириза" - 31,53% и 86 мест. Еще четыре преодолевшие порог в 3% партии получают от 9 до 22 мест.