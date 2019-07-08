Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9096 RUR   0.0267 GBR   2.1302 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.51 0.88 Brent 64.23 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.07.2019 13:07

Президент Греции вручил лидеру "Новой демократии" Мицотакису мандат на формирование правительства

Президент Греции Прокопис Павлопулос в понедельник передал Кириакосу Мицотакису, чья партия "Новая демократия" победила на выборах в парламент, мандат на формирование нового правительства, сообщает газета "Катимерини".

"Избранный премьер Кириакос Мицотакис получил мандат на формирование следующего правительства от президента Прокописа Павлопулоса", - говорится в сообщении.

Накануне в Греции прошли парламентские выборы. После обработки 99,92 % бюллетеней "Новая демократия" получает 39,85% голосов избирателей, что означает занятие ее представителями 158 мест в 300-местном парламенте, правящая партия "Сириза" - 31,53% и 86 мест. Еще четыре преодолевшие порог в 3% партии получают от 9 до 22 мест.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРТИЯ, МАНДАТ


Похожие новости


Алиев соболезнует греческому коллеге в связи с многочисленными жертвами лесных пожаров вблизи Афин Президент Турции впервые за 65 лет посетит Грецию Соглашение с Грецией позволит остаться ей в еврозоне - Олланд Шансы Греции остаться в зоне евро не превышают 50%, считает президент Австрии Олланд считает, что Афины проявили решимость остаться в еврозоне, представив свою программу реформ Путин обсудил с Ципрасом сооружение газотранспортной инфраструктуры через территорию Турции и Греции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]