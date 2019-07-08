Володин: Конфликт с Россией нужен радикалам в Грузии, цель которых - свержение действующей власти

Конфликт с Россией нужен грузинским радикалам, стремящимся свергнуть власть в своей стране, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В Грузии ситуация продолжает ухудшаться. Постоянное провоцирование конфликта с Россией, дестабилизация политической обстановки нужны радикальным силам в Грузии, цель которых - свержение действующей власти", - сказал Володин парламентским журналистам в понедельник.
Он считает, что "в таком неприемлемом поведении нет ничего удивительного, поскольку действия радикалов направляются Госдепартаментом США и их марионеткой Михаилом Саакашвили, которые давно сделали русофобию основой всей своей политической деятельности". "Очевидно, что произошедшее недавно в грузинском парламенте и вчерашняя выходка - звенья одной цепи", - сказал Володин.
Председатель Госдумы считает, что "напряжение будет и дальше нагнетаться группой радикалов и их западными кураторами". "Только на этой волне они рассчитывают прийти к власти. Самостоятельная Грузия им не нужна", - сказал он.
Телеведущий Георгий Габуния 7 июля в прямом эфире оппозиционной телекомпании "Рустави 2" выступил с оскорбительными высказываниями в адрес президента РФ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Грузии Мамука Бахтадзе уже осудили высказывания телеведущего, усмотрев в них провокацию.
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