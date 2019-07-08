Российская Синара и азербайджанская ATEF планируют совместные проекты в машиностроения и энергетики

Российская группа Синара и азербайджанская Группа компаний ATEF заключили меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении Синары.

Согласно сообщению, меморандум был подписан понедельник в рамках международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге, при участии министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Подписи под документом поставили генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский и заместитель председателя Наблюдательного советаATEFРамиз Рзаев.

«В соответствии с меморандумом стороны определили приоритетные направления совместного развития бизнеса в области транспортного машиностроения, включая поставки тягового подвижного состава и путевой техники для укладки и ремонта железнодорожных путей, а также подтвердили намерения осуществлять совместную реализацию проектов в энергетике», - говорится в сообщении.

В настоящее время ATEF объединяет 5 больших заводов по производству электрооборудования с номенклатурой более 3 тыс. наименований, также проводов различных конфигураций и строительных конструкций, находящихся в Азербайджане. В структуру группы также входит Проектно-конструкторское бюро, Строительно-монтажное управление, Управление спецтехники и транспорта. Общая численность работников компании составляет 2,4 тыс. человек.

Группа "Синара" - диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Основана в 2001 году. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, финансовые услуги, девелопмент. Основному владельцу "Трубной металлургической компании" Дмитрию Пумпянскому принадлежат 99,88% акций ЗАО "Группа Синара".

А.Мамедов