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Бизнес и законодательство 08.07.2019 13:29

Российская Синара и азербайджанская ATEF планируют совместные проекты в машиностроения и энергетики

Российская группа Синара и азербайджанская Группа компаний ATEF заключили меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении Синары.

Согласно сообщению, меморандум был подписан понедельник в рамках международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге, при участии министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Подписи под документом поставили генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский и заместитель председателя Наблюдательного советаATEFРамиз Рзаев.

«В соответствии с меморандумом стороны определили приоритетные направления совместного развития бизнеса в области транспортного машиностроения, включая поставки тягового подвижного состава и путевой техники для укладки и ремонта железнодорожных путей, а также подтвердили намерения осуществлять совместную реализацию проектов в энергетике», - говорится в сообщении.

В настоящее время ATEF объединяет 5 больших заводов по производству электрооборудования с номенклатурой более 3 тыс. наименований, также проводов различных конфигураций и строительных конструкций, находящихся в Азербайджане. В структуру группы также входит Проектно-конструкторское бюро, Строительно-монтажное управление, Управление спецтехники и транспорта. Общая численность работников компании составляет 2,4 тыс. человек.

Группа "Синара" - диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Основана в 2001 году. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, финансовые услуги, девелопмент. Основному владельцу "Трубной металлургической компании" Дмитрию Пумпянскому принадлежат 99,88% акций ЗАО "Группа Синара".

А.Мамедов

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Тэги: МАШИНОСТРОЕНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]