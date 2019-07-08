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Регион 08.07.2019 14:34

В правящей партии Грузии заявили о курсе сторонников Саакашвили на дестабилизацию страны

Попытка штурма парламента Грузии в конце июня и оскорбительные высказывания в адрес руководства РФ на телеканале "Рустави 2" являются "звеньями одной цепи" в стремлении основанной экс-президентом страны Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" дестабилизировать страну, считает один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Вольский.

"Попытка штурма парламента и вчерашнее выступление на "Рустави 2" - звенья одной цепи. Это прямая атака на национальные интересы Грузии. Это часть многолетней войны против грузинского народа Михаила Саакашвили и его партии "Единое национальное движение", - сказал Вольский на брифинге в понедельник.

"Вчерашнее оскорбительное выступление ведущего телекомпании "Рустави 2" в адрес российского руководителя является одним из сегментов начавшейся стратегии дестабилизации и гражданского противостояния в Грузии", - отметил Вольский.

В "Грузинской мечте" призывают правоохранительные органы установить, когда и как началась реализация стратегии дестабилизации в Грузии, которая грозит стране тяжелыми экономическими последствиями, заявил представитель правящей партии.

Накануне телеведущий Георгий Габуния в прямом эфире оппозиционной телекомпании "Рустави 2" выступил с оскорбительными высказываниями в адрес президента РФ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Грузии Мамука Бахтадзе осудили высказывания телеведущего, усмотрев в них провокацию.

Ранее прокуратура предъявила обвинение депутату парламента Грузии, одному из лидеров "Единого национального движения" Никанору Мелия. Он обвиняется в организации и участии в беспорядках 20-21 июня у здания парламента.

4 июля Главная прокуратура Грузии переквалифицировала дело о беспорядках у здания парламента в попытку определенных лиц совершения государственного переворота с целью захвата власти.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРТИЯ, СААКАШВИЛИ, ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]