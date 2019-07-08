В правящей партии Грузии заявили о курсе сторонников Саакашвили на дестабилизацию страны

Попытка штурма парламента Грузии в конце июня и оскорбительные высказывания в адрес руководства РФ на телеканале "Рустави 2" являются "звеньями одной цепи" в стремлении основанной экс-президентом страны Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" дестабилизировать страну, считает один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Вольский.
"Попытка штурма парламента и вчерашнее выступление на "Рустави 2" - звенья одной цепи. Это прямая атака на национальные интересы Грузии. Это часть многолетней войны против грузинского народа Михаила Саакашвили и его партии "Единое национальное движение", - сказал Вольский на брифинге в понедельник.
"Вчерашнее оскорбительное выступление ведущего телекомпании "Рустави 2" в адрес российского руководителя является одним из сегментов начавшейся стратегии дестабилизации и гражданского противостояния в Грузии", - отметил Вольский.
В "Грузинской мечте" призывают правоохранительные органы установить, когда и как началась реализация стратегии дестабилизации в Грузии, которая грозит стране тяжелыми экономическими последствиями, заявил представитель правящей партии.
Накануне телеведущий Георгий Габуния в прямом эфире оппозиционной телекомпании "Рустави 2" выступил с оскорбительными высказываниями в адрес президента РФ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Грузии Мамука Бахтадзе осудили высказывания телеведущего, усмотрев в них провокацию.
Ранее прокуратура предъявила обвинение депутату парламента Грузии, одному из лидеров "Единого национального движения" Никанору Мелия. Он обвиняется в организации и участии в беспорядках 20-21 июня у здания парламента.
4 июля Главная прокуратура Грузии переквалифицировала дело о беспорядках у здания парламента в попытку определенных лиц совершения государственного переворота с целью захвата власти.
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