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Финансы 08.07.2019 13:39

Фондовый рынок Турции падает, лира дешевеет на новости об отставке главы Центробанка

Финансовые рынки Турции негативно отреагировали на новость о решении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана отправить в отставку главу Центробанка.

Индекс акций 30 крупнейших компаний Турции BIST 30 теряет в ходе торгов 1,2%, индекс BIST National 100 - 0,9%.

Курс лиры относительно доллара США по данным на 13:15 составляет 5,7186 лиры/$1, что на 1,6% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Рынок гособлигаций Турции также находится под серьезным давлением: доходность десятилетних долларовых облигаций страны подскочила на 30 базисных пунктов - до 7,28% годовых.

Как сообщило агентство Anadolu, глава Центробанка Турции Мурат Четинкая был отправлен в отставку указом Эрдогана. Соответствующий указ опубликован в правительственном бюллетене. О причинах увольнения Четинкая, который занимал эту должность с апреля 2016 года, не сообщается.

Пост главы ЦБ Турции теперь займет его заместитель Мурат Уйсал.

Четинкая не пользовался доверием инвесторов, которые считали, что он слишком медленно поднимает ставки - это стало особенно заметно в период валютного кризиса в стране прошлым летом.

Однако то, каким образом он был отправлен в отставку, и причины, стоящие за его увольнением, усилили опасения относительно дальнейшего направления экономической политики Эрдогана, известного противника повышения ставок, пишет газета Financial Times.

По данным источников газеты, Четинкая разошелся во мнениях с Эрдоганом и его зятем Бератом Албайраком, возглавляющим министерство финансов Турции, относительно темпов и размера повышения ставок.

Эрдоган, в июне заявлявший о том, что высокие ставки "наносят урон" Турции, подтвердил свою линию на заседании членов правящей партии в парламенте в минувшую субботу, пишет газета Hurriyet.

Эрдоган заявил, что "неоднократно говорил главе Центробанка о необходимости снижения ставок", однако "он не сделал того, что было нужно".

"Мы разошлись во мнениях", - цитирует Эрдогана Hurriyet.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЦБ, РЫНКИ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]