Китай обвинил США в проблемах с иранской ядерной сделкой

Причиной кризиса, возникшего вокруг иранской ядерной сделки, является давление со стороны США, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, чьи слова приводит агентство ЭФЭ.
"Основа этого кризиса - максимальное давление, оказываемое США. Они вышли из соглашения (СВПД - ИФ) и ввели санкции, создавая препятствия для его соблюдения", - сказал Гэн Шуан.
"Эта практика травли стала опухолью, которая не перестает расти, создавая проблемы во всем мире", - добавил он.
Также Гэн Шуан заявил, что Китай сожалеет в связи с решением Ирана превысить лимит обогащения урана, установленный ядерной сделкой. Китай призывает все причастные стороны искать политические и дипломатические решения сложившейся ситуации.
В воскресенье Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств в рамках СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%. Однако в Тегеране не указали, до какого уровня теперь намерены обогащать уран.
Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.
В воскресенье иранские власти предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.
Иран критикует европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.
В понедельник представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что Иран может начать обогащать уран до уровня в 20% в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке.
В Баку проходит выставка, разоблачающая исторические фальсификации о принадлежности Еревана армянам
Москва и Баку ведут работы по созданию в Азербайджане сервисного центра по техническому обслуживанию вертолетов
Азербайджан ждет от международного сообщества принуждения Армении к выполнению решений Совбеза ООН по Карабаху - Мамедъяров
Georgian Airways предлагает рейсы из Тбилиси в Москву через Ереван с авиакомпанией-партнером
Цены на нефть сохраняют стабильность, Brent на уровне $64,2 за баррель
Центр инновации и снабжения Минздрава направит более 45 млн манатов на закупку медицинской продукции
Возврат tax free наличными ограничили для туристов в ОАЭ
Британским туристам стали отказывать в аренде гостиничных номеров с балконами
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика на строительство жилого дома для пострадавших от оползня
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Элеонора Митрофанова приняла участие в празднике Дня семьи, любви и верности в Баку
В Баку проходит сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома