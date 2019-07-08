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Дальнее зарубежье 08.07.2019 14:48

Китай обвинил США в проблемах с иранской ядерной сделкой

Причиной кризиса, возникшего вокруг иранской ядерной сделки, является давление со стороны США, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, чьи слова приводит агентство ЭФЭ.

"Основа этого кризиса - максимальное давление, оказываемое США. Они вышли из соглашения (СВПД - ИФ) и ввели санкции, создавая препятствия для его соблюдения", - сказал Гэн Шуан.

"Эта практика травли стала опухолью, которая не перестает расти, создавая проблемы во всем мире", - добавил он.

Также Гэн Шуан заявил, что Китай сожалеет в связи с решением Ирана превысить лимит обогащения урана, установленный ядерной сделкой. Китай призывает все причастные стороны искать политические и дипломатические решения сложившейся ситуации.

В воскресенье Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств в рамках СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%. Однако в Тегеране не указали, до какого уровня теперь намерены обогащать уран.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

В воскресенье иранские власти предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.

Иран критикует европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.

В понедельник представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что Иран может начать обогащать уран до уровня в 20% в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке.

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Тэги: КИТАЙ, США, ИРАН, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]