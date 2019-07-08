Иран подтвердил, что превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана

Иран в понедельник превысил уровень обогащения урана в 3,67%, который предусматривала ядерная сделка, сообщает агентство ИРНА со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди.

"Мы ждали два месяца, и вчера начали вторую фазу. Конечно, эти действия были предприняты после продолжительного ожидания, чтобы вторая сторона могла исполнить свои обязательства. Но они не совершили необходимых действий, поэтому, согласно указу президента и верховного национального совета безопасности, мы превысили лимит в 3,67%", - заявил Камальванди.

Он пояснил, что лимит был преодолен уже в понедельник. О том, до какого уровня теперь удалось обогатить уран, не сообщается.

В воскресенье Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств в рамках СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%. Однако в Тегеране не указали, до какого уровня теперь намерены обогащать уран.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

В воскресенье иранские власти предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.

В понедельник Камальванди сообщил, что Иран может начать обогащать уран до уровня в 20% в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке.

Иран критикует европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.