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СНГ 08.07.2019 15:20

В Кремле приветствуют инициативу российско-украинского телемоста

В Кремле поддерживают инициативу о проведении телемоста между Россией и Украиной, несмотря на политико-дипломатические сложности в отношениях двух стран, народы должны общаться.

"Это инициатива двух телеканалов, которую, с нашей точки зрения, можно только приветствовать. Несмотря на все политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял, это общение и прямо, и опосредованно продолжается", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя планы по проведению телемоста между Киевом и Москвой.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подобная инициатива заслуживает высокой оценки.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, УКРАИНА, ТЕЛЕМОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]