В Кремле приветствуют инициативу российско-украинского телемоста

В Кремле поддерживают инициативу о проведении телемоста между Россией и Украиной, несмотря на политико-дипломатические сложности в отношениях двух стран, народы должны общаться.

"Это инициатива двух телеканалов, которую, с нашей точки зрения, можно только приветствовать. Несмотря на все политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял, это общение и прямо, и опосредованно продолжается", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя планы по проведению телемоста между Киевом и Москвой.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подобная инициатива заслуживает высокой оценки.