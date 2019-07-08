Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9096 RUR   0.0267 GBR   2.1302 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.51 0.88 Brent 64.23 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Регион 08.07.2019 13:55

Путин и Эрдоган в ходе недавнего телефонного разговора упоминали поставки С-400, сделка в стадии реализации - Песков

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора 6 июля упомянули сделку по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, обсуждали ли Путин и Эрдоган поставки С-400 в Турцию во время последнего телефонного разговора, Песков сказал: "Они упоминали, безусловно. Это сделка, находящаяся на стадии реализации".

Ранее информированный российский источник сообщил "Интерфаксу", что Россия может начать поставки Турции ЗРС С-400 в первой половине июля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что, как и планируется, российские С-400 будут поставлены в Турцию в первой половине июля. Сделка предполагает совместное производство ЗРС, а также передачу турецкой стороне некоторых технологий.

В понедельник Эрдоган заявил, что процесс подготовки к поставке в Турцию систем ПВО С-400 еще не завершен. "Эрдоган: подготовка к поставке С-400 продолжается", - сообщило агентство Bloomberg.

В свою очередь, агентство "Анадолу" отмечает со ссылкой на Эрдогана, что в настоящее время проводится загрузка и подготовка к отправке С-400. Турецкий лидер подтвердил, что российские системы будут отправлены в Турцию на транспортных самолетах. "Поставки С-400 в Турцию будут осуществляться авиацией", - приводит "Анадолу" слова Эрдогана.

5 июля турецкий телеканал "Хабертюрк" со ссылкой на собственные источники сообщил, что первая партия российских комплексов С-400 в Турцию будет загружена в самолеты 7 июля и поступит в Турцию в период с 8 по 14 июля. По данным собеседников телеканала, груз будет направлен с одной из российских военных баз на двух военно-транспортных самолетах. Кроме того, отмечает телеканал, к 8 июля в Турцию должны прибыть российские технические специалисты, которые будут наблюдать за установкой комплексов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]