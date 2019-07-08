Путин и Эрдоган в ходе недавнего телефонного разговора упоминали поставки С-400, сделка в стадии реализации - Песков

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора 6 июля упомянули сделку по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, обсуждали ли Путин и Эрдоган поставки С-400 в Турцию во время последнего телефонного разговора, Песков сказал: "Они упоминали, безусловно. Это сделка, находящаяся на стадии реализации".

Ранее информированный российский источник сообщил "Интерфаксу", что Россия может начать поставки Турции ЗРС С-400 в первой половине июля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что, как и планируется, российские С-400 будут поставлены в Турцию в первой половине июля. Сделка предполагает совместное производство ЗРС, а также передачу турецкой стороне некоторых технологий.

В понедельник Эрдоган заявил, что процесс подготовки к поставке в Турцию систем ПВО С-400 еще не завершен. "Эрдоган: подготовка к поставке С-400 продолжается", - сообщило агентство Bloomberg.

В свою очередь, агентство "Анадолу" отмечает со ссылкой на Эрдогана, что в настоящее время проводится загрузка и подготовка к отправке С-400. Турецкий лидер подтвердил, что российские системы будут отправлены в Турцию на транспортных самолетах. "Поставки С-400 в Турцию будут осуществляться авиацией", - приводит "Анадолу" слова Эрдогана.

5 июля турецкий телеканал "Хабертюрк" со ссылкой на собственные источники сообщил, что первая партия российских комплексов С-400 в Турцию будет загружена в самолеты 7 июля и поступит в Турцию в период с 8 по 14 июля. По данным собеседников телеканала, груз будет направлен с одной из российских военных баз на двух военно-транспортных самолетах. Кроме того, отмечает телеканал, к 8 июля в Турцию должны прибыть российские технические специалисты, которые будут наблюдать за установкой комплексов.