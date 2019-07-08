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СНГ 08.07.2019 15:41

Белоруссия начала ремонт газопровода на Вильнюс, Литва и Калининград снабжаются через Латвию

Белоруссия в понедельник начала ремонт магистрального газопровода Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, поэтому остановлены поставки газа по трубопроводу в направлении Литвы и далее на Калининград.

"В этот период газ в Литву будет поставляться из двух источников: с Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) и из России через Латвию", - сообщили агентству BNS в литовской компании Amber Grid, занимающейся распределением газа.

Работы на точке приема-передачи газа в Котловке на литовско-белорусской границе продлятся три недели, до 28 июля.

По словам руководителя Amber Grid по вопросам коммуникации Лауры Шябекене, данные ремонтные работы являются плановыми.

По ее словам, газ в Калининградскую область РФ сейчас поставляется через Латвию.

Магистральным газопроводом Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград оперирует "Газпром трансгаз Беларусь". "Интерфаксу" пока не удалось получить комментарий в компании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]