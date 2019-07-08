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Культура 08.07.2019 14:03

В Баку ожидают включения в список ЮНЕСКО Храма огнепоклонников, Гробниц в Нахчыване и укреплений на побережье Каспия – Минкультуры

Министерство культуры Азербайджана вслед за включением исторического центра Шеки с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО ожидает международного признания Храма огнепоклонников, Гробниц в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) и исторических укреплений на каспийском побережье.

«В Азербайджане много объектов культурного наследия, ожидающих международного признания. Это и Храм огнепоклонников Атешгях в пригороде Баку, Гробницы в Нахчыване, исторические укрепления на побережье Каспийского моря и другие», - отмечается в сообщении Минкультуры.

Ведомство констатирует, что исторический центр Шеки с Ханским дворцом - это третий по счету объект культурного наследия Азербайджана, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2000 году в этот список была включена Девичья башня в Баку, в 2007г – наскальные рисунки в Гобустане.

«Это является имеющим исключительную значимость для древнего наследия, богатой культуры, а также авторитета Азербайджана на международной арене решением»,- отмечает Минкультуры.

В сообщении отмечается, что международного признания исторического центра Шеки с Ханским дворцом удалось добиться в результате «продолжительной работы Азербайджана в ЮНЕСКО и особого внимания руководства страны к данному вопросу», а сам факт включения Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО еще больше укрепит международные позиции страны в культурно-туристической карте мира.

Шеки с Ханским дворцом включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля в ходе 43-й сессии Комитета всемирного наследия организации.

Ф.Исазаде

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Тэги: НАСЛЕДИЕ, ЮНЕСКО, ВКЛЮЧЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]