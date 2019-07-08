Один человек погиб, десять пострадали во время землетрясения в Иране

Один человек погиб и десять получили травмы во время землетрясения на юго-западе Ирана, сообщает в понедельник информагентство ИРНА.

По данным местных властей, погибший человек скончался от сердечного приступа, испугавшись толчков.

Землетрясение произошло в понедельник в 11:30 по местному времени на юго-западе Ирана. Его магнитуда составила 5,7.

Подземные толчки были зафиксированы на глубине 16,5 км близ города Месджеде-Солейман в провинции Хузестан, которая имеет богатые запасы нефти.