Один человек погиб, десять пострадали во время землетрясения в Иране

Один человек погиб и десять получили травмы во время землетрясения на юго-западе Ирана, сообщает в понедельник информагентство ИРНА.
По данным местных властей, погибший человек скончался от сердечного приступа, испугавшись толчков.
Землетрясение произошло в понедельник в 11:30 по местному времени на юго-западе Ирана. Его магнитуда составила 5,7.
Подземные толчки были зафиксированы на глубине 16,5 км близ города Месджеде-Солейман в провинции Хузестан, которая имеет богатые запасы нефти.
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