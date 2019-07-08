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Дальнее зарубежье 08.07.2019 14:15

Мужчина без страховки забрался на самое высокое здание Лондона

Мужчина в понедельник совершил восхождение на небоскрёб The Shard в центре британской столицы, сообщают местные СМИ.

По их информации, восхождение мужчина совершал без страховки.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции. В настоящий момент мужчина находится внутри здания, с ним беседуют полицейские.

The Shard - офисное здание высотой 310 метров. Помимо офисов, в нем расположены рестораны, торговые галереи и отель.

Оно считается самым высоким зданием не только Лондона, но и всей западной Европы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРИТАНИЯ, ЛОНДОН, НЕБОСКРЕБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]