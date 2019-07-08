Мужчина без страховки забрался на самое высокое здание Лондона

Мужчина в понедельник совершил восхождение на небоскрёб The Shard в центре британской столицы, сообщают местные СМИ.

По их информации, восхождение мужчина совершал без страховки.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции. В настоящий момент мужчина находится внутри здания, с ним беседуют полицейские.

The Shard - офисное здание высотой 310 метров. Помимо офисов, в нем расположены рестораны, торговые галереи и отель.

Оно считается самым высоким зданием не только Лондона, но и всей западной Европы.