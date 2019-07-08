Британским туристам стали отказывать в аренде гостиничных номеров с балконами

Отельеры популярных средиземноморских курортов стали отказывать британским туристам в аренде номеров с балконами после череды трагических инцидентов, пишет газета Express.

"Отельеры испанских островов Майорка и Менорка перестали заселять британских туристов в номера с ограждениями на балконах ниже 1,1 метра. Они выполняют требование британских туроператоров, которое появилось после череды несчастных случаев с туристами, которые разбились насмерть, выпав с балконов", - сообщает издание.

Так, в прошлом году в отеле Eden Roc в Магалуфе в результате падения с высоты погибло трое британцев, еще один пострадал. Причиной инцидентов чаще всего было алкогольное и наркотическое опьянение. Еще один британский турист был найден мертвым под окнами своего отеля на Майорке в июне, он выпал со второго этажа.

"Это происходит каждый месяц в высокий сезон. Отныне, если гости из Великобритании настаивают на номере с балконом, они обязаны подписать наш отказ от ответственности. Мы также устанавливаем максимально плотные ограждения на балконах, чтобы нельзя было просунуть ногу и вскарабкаться", - цитирует газета одного из отельеров на Менорке.

Ранее во время акций против массового туризма в Барселоне радикалы размещали плакаты, на которых призывали туристов "выбрасываться с балконов", имея в виду в первую очередь британцев, с которыми часто происходят подобные случаи. Об опасности падения с гостиничных балконов во время отдыха туристов также предупреждали британский МИД и Ассоциация британских турагентств (ABTA).