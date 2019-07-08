Путин и Нетаньяху обсудили по телефону российско-израильское взаимодействие на сирийском направлении - Кремль

Пресс-служба Кремля сообщила в понедельник, что по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Рассматривались... вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении с учетом итогов трехсторонней встречи секретарей советов безопасности России, Израиля и США 25 июня", - говорится в сообщении.
"В частности, отмечена важность дальнейшей координации по линии военных ведомств", - отметила кремлевская пресс-служба.
Согласно сообщению, Нетаньяху выразил соболезнования в связи трагической гибелью российских моряков в Баренцевом море.
Путин пригласил премьер-министра Израиля посетить Москву в будущем году для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Условлено о продолжении личных контактов.
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