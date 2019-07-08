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СНГ 08.07.2019 15:57

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону российско-израильское взаимодействие на сирийском направлении - Кремль

Пресс-служба Кремля сообщила в понедельник, что по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Рассматривались... вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении с учетом итогов трехсторонней встречи секретарей советов безопасности России, Израиля и США 25 июня", - говорится в сообщении.

"В частности, отмечена важность дальнейшей координации по линии военных ведомств", - отметила кремлевская пресс-служба.

Согласно сообщению, Нетаньяху выразил соболезнования в связи трагической гибелью российских моряков в Баренцевом море.

Путин пригласил премьер-министра Израиля посетить Москву в будущем году для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Условлено о продолжении личных контактов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]